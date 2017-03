publié le 17/03/2017 à 16:42

"Nous étions inséparables avant que je parte à Nice pour mon apprentissage, on passait des heures à jouer à la console", raconte Sacha, 16 ans, ami proche du tireur présumé lorsqu'ils étaient ensemble au collège. L'adolescent s'est confié dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France et a décrit le jeune Killian, élève en classe de Première Littéraire, comme quelqu'un qu'il n'a "jamais vu se battre et pas du tout violent". Si bien que Sacha n'en revient toujours pas d'avoir appris que son ex-camarade est l'auteur présumé de la fusillade survenue dans le lycée Alexis de Tocqueville, jeudi 16 mars, et qui a fait 14 blessés légers.



Si les premiers témoignages dessinent un élève mal intégré, sans amis et adeptes des tenues sombres, Sacha souligne qu'"au collège, c'était pourtant le mec connu pour être gentil, serviable et qui parle à tout le monde". "Il vient d'une famille très stricte, poursuit-il, avec de bonnes règles et une maman poule. C'est plutôt du genre 'j'ai un bobo, maman fait un bisou sur le pansement" que 'je vais aller casser des têtes'", illustre Sacha.

Il a dû péter un cable Sacha, un ami du tireur présumé Partager la citation





En référence aux plusieurs photos et vidéos macabres, dont des images de la tuerie de Columbine (Colorado), publiées sur la page Facebook de Killian, Sacha explique : "Il me parlait de tueries aux États-Unis comme celle de Columbine, mais jamais il ne m'a dit qu'il avait envie de faire pareil, atteste-t-il. Il disait que c'était des tarés. On n'admirait pas ces gens, on s'intéressait à leur psychologie".



Si le jeune Sacha décrit son ex-camarade avec beaucoup de bienveillance, il n'en demeure pas moins qu'il reste critique sur les changements récents dans son attitude. Il a en effet raconté à nos confrères du Parisien que ses relations avec Killian s'étaient "tendues" depuis environ deux mois. "Je l'avais senti changé, il parlait politique et a commencé à dérailler", se souvient-il, allant même jusqu'à décrire un "penchant anarchiste" de Killian.



Pour la procureure de Grasse, Fabienne Atzori, les difficultés d'insertion du tireur présumé qui aura 17 ans cette année pourraient être à l'origine du passage à l'acte. Si, pour l'heure, rien n'est établit, Sacha s'est déjà fait une idée de ce qui a pu se passer dans la tête du jeune homme : "Il a 16 ans, mais il ressemble encore à un enfant. Il a dû se faire embêter, et comme il ne peut pas se défendre, il a dû péter un cable".