Le journal de 18h : Édouard Philippe en visite surprise à Notre-Dame-des-Landes

publié le 13/01/2018 à 19:35

La surprise était bien gardée. Dans plusieurs communes, le Premier ministre Édouard Philippe est allé à la rencontre des pro et des anti-aéroport ce samedi 13 janvier. Cette arrivée très matinale a surpris les habitants qui n'ont pour la plupart même pas aperçu le chef du gouvernement. "Je suis venu pour voir et pour écouter", a-t-il déclaré. Invité de ce journal, Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu (Loire-Atlantique), pour qui cet aéroport est une nécessité, s'est félicité de cette visite.



Sa commune étant au bord de l'aéroport actuel de Nantes, un agrandissement serait une catastrophe. "Se déplacer sur place est un bon choix, il a besoin de se rendre compte, de vérifier la véracité de certaines informations", affirme Édouard Philippe. "Je ne vois pas en quoi ce serait de la communication pure et dure."

Même le maire de Notre-Dame-des-Landes n'était pas au courant. Il a été prévenu seulement une heure avant. Cette escapade de quelques heures constitue la dernière visite officielle avant qu'une décision définitive ne soit adoptée pour clore ce dossier du futur aéroport tant contesté.

