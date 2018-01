publié le 12/01/2018 à 14:01

Empêtré sur les déploiements du nouveau Vélib', la mairie de Paris doit désormais s'occuper des déboires des agents privés, chargés de mettre les PV de stationnement. Deux d'entre eux se sont déjà retrouvés au poste, en une semaine.



Contrôlé positif au cannabis, le premier a été arrêté mardi 9 janvier après avoir insulté un agent de police. Le second a été arrêté jeudi 11 janvier et contrôlé positif au cannabis. Les six nouveaux agents de stationnements remplacent la police et sillonnent les rues de Paris avec un système embarqué. Ils scannent ainsi en temps réels les plaques d'immatriculation et repèrent ainsi qui a payé ou non sa place de stationnement.

Si les agents sont salariés par une entreprise privée, le système est dirigé par la Mairie de Paris. Anne Hidalgo a demandé à ce que ces problèmes ne se reproduisent plus. Les amendes de stationnement seraient la deuxième cause de PV selon le palmarès de 2016 publié par le magazine Autoplus.

À écouter également dans ce journal :

- Pas-de-Calais : les agents de la prison de Vendin-le-Vieil ont refusé de prendre leur service ce vendredi matin. Ils demandent davantage de mesures de sécurité, après l'agression de trois de leurs collègues par un détenu islamiste proche de Ben Laden, jeudi soir.

- Marseille : une personne a été tuée et une autre blessée jeudi soir, lors d'une fusillade dans un quartier animé du centre de la ville.



- Lactalis : le patron du groupe Emmanuel Besnier a été reçu au ministère de l'Économie et des Finances à Paris, ce vendredi 12 janvier. Il doit répondre au scandale des laits infantiles contaminés par les salmonelles et commercialisés dans plusieurs grandes surfaces.



- Les juges d'instruction ont ordonné un non-lieu en faveur d'Hassan Diab, suspect de l'attentat à la synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980.



- Loto : un joueur a gagné 13 millions d'euros début décembre. L'homme n'avait pas joué depuis 40 ans et s'était trompé de semaine en jouant.



- Allemagne : Angela Merkel et les sociaux-démocrates ont trouvé un accord et un programme commun de gouvernement. La chancelière a promis un nouveau départ pour l'Europe.



- Commémoration des attentats de Charlie Hebdo : l'ancien président François Hollande et l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve n'étaient pas conviés. Un oubli que ni l'Élysée ni la Mairie ne veulent endosser la responsabilité.



- L'animatrice Brigitte Lahaie s'est excusée après avoir déclaré qu'une femme pouvait "jouir lors d'un viol".



- La baguette "Tradition" doit-elle rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO ?