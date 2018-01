Estelle Mouzin 15 ans après / Partenariat le Parisien

publié le 09/01/2018 à 21:20

L'édito de Jacques Pradel





Tout le monde en France connaît le nom et le visage de cette fillette qui semble s’être littéralement évaporée à quelques mètres de son domicile en rentrant de l’école, le 9 janvier 2003.

Malgré une enquête d’une ampleur exceptionnelle, on ne sait toujours rien sur les conditions exactes de cette disparition : L’hypothèse n°1 reste celle de l’enlèvement par un prédateur sexuel mais aucun témoignage ni aucun indice matériel ne permet à l’heure actuelle d’aller plus loin.

Eric Mouzin, le père d’Estelle n’a jamais perdu l’espoir de savoir un jour ce qui s’est passé. Mais il a décidé d’attaquer l’Etat pour faute lourde et dysfonctionnements dans la conduite de l’enquête. Il nous dira ce qu’il attend désormais de la Justice.



Nos invités

Eric Mouzin, père d’Estelle. Il assigne l'Etat pour faute lourde et dysfonctionnements des services de justice dans l'enquête pour retrouver sa fille, Estelle. Il demande réparation et espère une refonte du dispositif d’enquête, Maitre Corinne Hermann du barreau de Paris. Avec Me Didier Seban, ils sont les avocats de la famille Mouzin.





