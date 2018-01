publié le 13/01/2018 à 12:19

Un TGV Paris-Évian, qui s'est élancé de la capitale samedi 13 janvier à 7h11, a été sommé de faire une halte en gare de Lyon Part-Dieu, dans le département du Rhône, moins de deux heures plus tard. Une opération de police de grande ampleur, qui s'est terminée à 12h20, a été déployée à l'intérieur du train stationné en voie K.



Selon nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les contrôleurs SNCF, dépassés par le comportement de 200 voyageurs issus de la communauté des gens du voyage, auraient fait appel aux forces de police pour les évacuer. "Le contrôleur a fait face à un groupe nombreux, très turbulent et difficilement gérable et a fait un signalement pour demander l'intervention de la police pour contrôler la situation", a indiqué à l'AFP la SNCF.

Alcoolisés, ils auraient commis des dégradations - mais pas de vols contrairement à ce qu'avait indiqué la police dans un premier temps - à l'intérieur du train et exigé l'ouverture du wagon-bar, selon Lyon Mag.

À 12h, la police avait procédé à 30 interpellations. Selon France 3, une seule personne a été placée en garde à vue pour un incident lors de son interpellation et aucun blessé n'est à déplorer. Le parvis de la gare a plusieurs heures durant été occupé par de nombreux véhicules des forces de l'ordre et de pompiers. Le train est reparti en fin de matinée, avec "1H45 de retard", précise la SNCF.

Un regroupement de policier ( qui grossis actuellement ) a lyon part dieu pic.twitter.com/XMVwjUhgSJ — NIGGA IN WRONG HOLE (@Le_Nawek) 13 janvier 2018

pic.twitter.com/s7dYXOAK3d — NIGGA IN WRONG HOLE (@Le_Nawek) 13 janvier 2018