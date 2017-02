Dans son rapport rendu au Parquet de Bobigny, la police des polices a estimé que l'agression du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois n'est pas un viol mais un accident.

La police des polices évoque un accident, la juge d'instruction estime qu'il s'agit d'un viol... L'IGPN affirme que le policier mis en cause dans l'agression de Théo n'a pas eu l'intention de commettre un crime sexuel.

Dans le rapport que s'est procuré RTL et qui a été rendu par l'IGPN au Parquet de Bobigny et à la juge d'instruction,la police des polices ne conteste toutefois pas la violence de l'intervention des policiers et affirme toutefois qu'il y a bien eu pénétration de la matraque, les rapports médicaux l'attestent.



Lors de la bagarre qui a éclaté jeudi dernier entre le jeune homme et les quatre policiers, le jogging de Théo est baissé avant que l'un des policiers lui donne des coups de matraque provoquant de sérieuses blessures dont souffre le jeune homme. La juge d'instruction qui a pris connaissance de ce dossier dès le weekend du 4 et 5 février a pris par elle-même la décision de qualifier cette agression de viol malgré les conclusions de l'IGPN. Seule la juge est en droit de requalifier les faits.

