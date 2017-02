Choqué par l'affaire, le club de Serie A a invité le jeune homme à voir jouer l'équipe à San Siro "dès qu'il pourra voyager".

par Anne Le Nir , Félix Roudaut publié le 09/02/2017 à 06:10

L'interpellation violente de Théo par quatre policiers à Aulnay-sous-Bois n'a pas seulement choqué l'opinion française. La presse italienne révèle que le jeune homme de 22 ans est invité à Milan, par l'Inter, l'un des deux clubs de football de cette ville du nord de l'Italie. Cette initiative part d'une photo qui a fait le tour du monde. Un cliché sur lequel apparaît François Hollande au côté de Théo, allongé sur son lit d'hôpital et vêtu d'un maillot du fameux club transalpin.



La direction du club de Serie A, qui se dit profondément choquée par les violences qu'a subies la jeune victime, s'est émue par son appel au calme. Elle a donc décidé d'inviter Théo dans le mythique stade San Siro afin qu'il puisse porter le maillot de l'Inter, le sourire aux lèvres. Le club, fondé en 1908 et engagé dans divers projets sociaux et caritatifs, lui offrira également un maillot officiel aux rayures noires et bleues.



"Nous avons contacté sa famille par téléphone et nous attendons Théo dès qu'il pourra voyager", confirme le service de presse de l'équipe. Les joueurs et le staff se disent quant à eux impatients de pouvoir le conforter, à l'instar de Geoffrey Kondogbia. "Justice pour Théo", a tweeté le milieu de terrain français, mardi 7 février.