publié le 09/02/2017 à 12:56

Les restaurateurs l'attendent avec impatience. Le Guide Michelin a dévoilé ce jeudi 9 février son classement 2017, avec ses nouveaux chefs étoilés et ceux qui en perdent. Dans le club très fermé des restaurants trois étoiles, qui ne perd aucun membre cette année, il faut noter l'arrivée d'un petit nouveau, le 1947 (à l'hôtel du Cheval Blanc de Courchevel) du chef Yannick Alléno, qui assure déjà la carte d'un autre trois étoiles, l'Alléno Paris, au Pavillon Ledoyen.



Parmi les nouveaux restaurants à deux étoiles au Guide Michelin, Marc Veyrat fait son retour. Le célèbre chef à la tête de la Maison des bois à Manigod rejoint 85 autres établissements sur l'ensemble du territoire français.

Dix "trois étoiles" sont situés à Paris (entre parenthèses l'année d'attribution):

- Alain Ducasse au Plaza Athénée (2016)

- Le Cinq, à l'hôtel Four Seasons George V (Christian le Squer, 2016)

- Alléno Paris - Pavillon Ledoyen (Yannick Alléno, 2015)

- Épicure à l'hôtel Bristol (Eric Frechon, 2009)

- L'Astrance (Pascal Barbot, 2007)

- Le Pré Catelan (Frédéric Anton, 2007)

- Guy Savoy (2002)

- Pierre Gagnaire (1998)

- L'Arpège (Alain Passard, 1996)

- L'Ambroisie (Bernard Pacaud, 1988)



En régions :

- Le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel (Yannick Alléno, 2017)

- La Bouitte, à Saint-Martin de Belleville en Savoie (René et Maxime Meilleur, 2015)

- L'Assiette champenoise, à Tinqueux dans la Marne (Arnaud Lallement, 2014)

- La Vague d'or, à Saint-Tropez (Arnaud Donckele, 2013)

- Flocons de sel, à Megève (Emmanuel Renaut, 2012)

- Auberge du Vieux Puits, à Fontjoncouse dans l'Aude (Gilles Goujon, 2010)

- Le Petit Nice, à Marseille (Gérald Passédat, 2008)

- Pic, à Valence (Anne-Sophie Pic, 2007)

- Lameloise, à Chagny en Saône-et-Loire (Eric Pras, 2007)

- Régis et Jacques Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire (2005)

- Bras, à Laguiole dans l'Aveyron (Michel et Sébastien Bras, 1999)

- Georges Blanc, à Vonnas dans l'Ain (1981)

- Les Prés d'Eugénie, à Eugénie-les-Bains dans les Landes (Michel Guérard, 1977)

- Troisgros, à Roanne dans la Loire (Michel Troisgros, 1968)

- L'Auberge de l'Ill, à Illhaeusern dans le Haut-Rhin (Marc Haeberlin, 1967)

- Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or dans le Rhône (1965)



À Monaco :

- Le Louis XV Alain Ducasse (1990, retirée 1997, retrouvée 1998, retirée en 2001, retrouvée 2003)