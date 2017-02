publié le 09/02/2017 à 11:15

L'enquête progresse. Depuis les premières révélations du Canard Enchaîné sur les emplois présumés fictifs occupés par Penelope Fillon, la police s'intéresse désormais aux emplois d'assistants parlementaires occupés par Marie et Charles Fillon, les deux aînés du couple Fillon. Marie, 34 ans aujourd'hui et Charles, 32 ans, ont travaillé pour leur père successivement entre 2005 et 2007.



Au service de leur père, alors sénateur de la Sarthe, ils ont respectivement été rémunérés 3.800 et 4.800 euros brut mensuels. Marie aurait aidé son père à écrire un livre et Charles l'aurait quant à lui épaulé dans sa préparation à devenir premier ministre. Employer sa famille proche en tant que collaborateur parlementaire n'est toutefois pas interdit par la loi.

Ce que les enquêteurs cherchent à déterminer, c'est la réalité du travail effectué par les deux anciens étudiants en droit, devenus depuis leur passage au Sénat, avocats. L'enquête a également mis au jour qu'à l'époque où Marie Fillon travaillait au service de son père, à temps plein, elle était en stage, à temps plein dans un cabinet d'avocats, dans le cadre de son école d'avocat pour valider son diplôme. Les enquêteurs attendent maintenant des explications sur son organisation.