par Olivier Boy , Léa Stassinet publié le 09/02/2017 à 08:34

Il n'y a pas eu viol. C'est en tout cas ce que conclut l'IGPN, la police des polices dans son rapport. Elle ne conteste pas la violence de l'intervention des policiers, il y a eu pénétration de la matraque, les rapports médicaux l'attestent. Le jeune Théo a été grièvement blessé.



Mais depuis le week-end dernier, dans le premier rapport rendu par l'IGPN au parquet de Bobigny et à la juge d'instruction, la police des polices retient la thèse de l'accident et estime qu'il n'y a pas eu viol parce qu'il n'y avait pas intention de commettre un crime sexuel. Lors de l'interpellation, une bagarre éclate entre les policiers et Théo, le jogging du jeune homme est baissé, avant que le policier lui donne des coups de matraque, ce qui aurait occasionné les blessures dont souffre la victime.



L'avocat du policier, au micro de RTL, espère que cette information va permettre de garantir une "présomption d'innocence" qui est "foulée aux pieds", selon lui. "Pour moi, il n'y a pas de surprise dans ce constat. C'est effectivement ce que nous avons constaté nous aussi à l'occasion de la garde à vue", déclare Me Frédéric Gabet, appelant à laisser la justice travailler "de manière sereine, c'est-à-dire en dehors de toute pression".



La juge d'instruction avait connaissance de ce dossier dès le week-end du 4 et 5 février, elle a donc pris elle-même la décision de qualifier l'agression de viol malgré les conclusions de l'IGPN. Il n'y a qu'elle qui peut décider de requalifier les faits.