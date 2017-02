INVITÉE RTL - La députée de Paris a réagi à la violente interpellation qui a eu lieu à Aulnay-sous-Bois et fustige "un racisme dans la société".

Cécile Duflot, invitée de RTL le 9 février 2017

par Clarisse Martin publié le 09/02/2017 à 08:46

Près d'une semaine après l'interpellation musclée de Théo par quatre policiers à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), l'enquête progresse. Invitée de RTL, Cécile Duflot a réagi à cette intervention, alors que la police des polices vient de rendre ses conclusions et préconise d'abandonner la qualification de "viol" au profit des "violences volontaires". La députée de Paris souligne "l'énorme retenue" et la "capacité d'apaisement considérable" de Théo, toujours hospitalisé et "qui a subi des blessures très graves."



Selon l'ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable, il existe une "police à bout de nerfs dans certains quartiers" et des jeunes "qui font souvent l'objet de petites humiliations quotidiennes", citant à l'appui l'exemple des contrôles d'identité. "On aboutit à des situations de tension", développe l'écologiste. "Je crois qu'il y a un vrai sujet sur la manière dont on demande aux policiers d'intervenir dans ces quartiers". Pour Cécile Duflot, il y a avant tout un manque de connaissance à la base de ces dérives. "Il peut y avoir des propos très désobligeants voire racistes", et c'est pour enrayer ce racisme, présent "dans la société et dans la police aussi", qu'elle soutient le récépissé pour les contrôles d'identité.



Cécile Duflot fait valoir la nécessité de regarder les choses en face, "la situation est très tendue", et sans rejeter totalement la faute sur les forces de l'ordre, déplore le fait que "parfois les policiers ne font pas bien leur travail", pour la simple et bonne raison qu'on "les met dans des situations impossibles."