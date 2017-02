Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné deux jeunes à six mois de prison ferme pour des faits d'embuscade contre les forces de l'ordre.

Le tribunal correctionnel de Bobigny a rendu son verdict. Parmi les six majeurs jugés en comparution immédiate pour des faits d'embuscade, deux jeunes ont été condamnés à six mois de prison ferme pour des faits d'embuscade commis contre les forces de l'ordre à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Trois autres jeunes ont été condamnés à six mois de prison avec sursis alors que le sixième prévenu, jugé plus tôt, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny.



Les six prévenus, âgés de 18 à 23 ans, avaient été interpellés à Aulnay-sous-Bois, ville en proie à des violences urbaines depuis plusieurs nuits. La procureur avait requis mercredi soir des peines allant de 8 mois de prison avec sursis à six mois de prison ferme, avec mandat de dépôt. La justice reproche aux cinq premiers jeunes âgés de 18 à 23 ans, et interpellés lundi 6 février à Aulnay-sous-Bois, ville à l'est de la capitale en proie à des violences urbaines depuis plusieurs nuits, d'avoir "attendu un certain temps les fonctionnaires de la police nationale dans le but caractérisé de commettre à leur encontre (...) des violences avec usage ou menace d'une arme, en plongeant le quartier dans l'obscurité, amassant pierres et divers projectiles, et ce en réunion".

Depuis samedi, des échauffourées ont eu lieu tous les soirs à Aulnay-sous-Bois .Ces incidents ont éclaté après le viol présumé du jeune Théo, lors de son interpellation survenue le 2 février. Le jeune homme, toujours hospitalisé pour des graves blessures dans la zone rectale, s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail. Dimanche, les quatre policiers impliqués dans cette affaire ont été mis en examen pour violences volontaires en réunion, et l'un d'eux l'a été pour viol. Ils ont tous été suspendus.