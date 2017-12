publié le 01/12/2017 à 10:05

Comment devra-t-on s'adresser à Meghan Markle après son mariage ? Il faudra sans doute, comme Kate Middleton avant elle, s'habituer à son véritable prénom. Le premier prénom de la comédienne est en réalité Rachel, comme son personnage dans Suits. Kate est naturellement un diminutif pour Catherine. Le prénom du prince Harry est quant à lui Henry. Ces trois-là étaient sans doute faits pour se rencontrer.



Maintenant que le prénom est une affaire réglée, reste à connaître le titre et le prédicat honorifique ("Votre Altesse", "Votre Majesté"...) à utiliser s'il vous prenez l'envie d'écrire au couple par exemple.

Harry devrait selon toute vraisemblance et d'après les spécialistes de la monarchie britannique, devenir duc de Sussex après son mariage. Le duché est en effet disponible depuis 1843, il a même été pressenti pour William et son épouse avant leur union. Son épouse devrait naturellement devenir "Her Royal Highness the Duchess of Sussex" (Son Altesse Royale, la duchesse de Sussex).



Un généalogiste réinterrogé par nos confrères de Press Association évoque aussi les titres de Buckingham et Clarence mais il juge "ces autres noms très improbables". D'autres duchés sont envisageables : Connaught, Windsor, Albany, Cumberland et Teviotdale. La reine prendra cette décision elle-même.



Le prince Augustus Frederick, duc de Sussex Crédit : Louis Gauffier / Domaine public

L'histoire du précédent duc de Sussex pourrait guider la reine dans sa décision. Comme Harry, il a vécu à Kensington Palace et il s'est marié par amour à une femme de plus basse extraction que lui. À l'époque un déshonneur, mais aujourd'hui un signe de modernité. Le duc s'est même remarié une seconde fois, toujours sans l'accord de la couronne à l'époque. Ses enfants ont été considérés comme illégitimes et le titre est depuis vacant. Elizabeth II pourrait redorer le blason de Sussex et faire cicatriser ces anciennes blessures historiques.



Le prince pourrait aussi refuser le titre de duc et son épouse deviendrait donc "Son Altesse Royale Princesse Henry de Galles (le nom du prince Harry)". Une princesse donc mais par alliance, comme Diana. Les véritables princesses sont nées dans la famille royale. La fille de Kate et William peut donc se faire appeler "Princesse Charlotte" par exemple.



Il serait inconvenant de s'adresser à Meghan de la même manière. Quoi qu'il en soit, il est improbable que Harry, très proche de sa grand-mère, refuse l'honneur qui lui est fait et se distingue ainsi de son frère et sa belle-sœur, le duc et la duchesse de Cambridge.