publié le 01/12/2017 à 08:00

Quels seront les adversaires des Bleus pour le mondial 2018 ? Le tirage au sort des huit groupes du premier tour du mondial 2018 a lieu Moscou ce vendredi 1er décembre, dans la salle de concert du Kremlin. La cérémonie doit se tenir à 18h heure locale, et à 16h en France. Les 32 pays qui participent à la compétition seront alors fixés sur leurs adversaires.



Du côté des entraîneurs de ligue 1, la confiance domine. Selon eux, les Bleus ont toutes leurs chances. "Je pense qu'on fait partie des 4 ou 5 équipes à pouvoir être champion du monde", certifie à RTL, Christian Pélissier, l'entraîneur d'Amiens.

"L'équipe de France à un entraîneur extrêmement pragmatique, on n'a pas de risque d'être ridiculisé", confirme Pascal Dupraz, l'entraîneur de Toulouse. Pour sa part il en est convaincu : "La France va faire une super performance à la coupe du monde." Quant à la jeunesse de certains joueurs, ce n'est pas un problème à en croire Bruno Génésio, l'entraîneur de l'OL, interrogé par RTL. Les joueurs sont matures beaucoup plus tôt, pour moi ce n'est pas un problème d'avoir une équipe de France avec beaucoup de jeunes joueurs", affirme-t-il.

À écouter également dans ce journal

- Nordahl L., le principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys a été mis en examen pour meurtre jeudi 30 novembre. De son côté, le père du suspect affirme à RTL être "sûr et certain de son innocence".



- En Corse, ce dimanche 3 décembre ont lieu les élections territoriales. Parmi les sept listes présentant au premier tour, les nationalistes sont donnés avec une longueur d'avance.



- Une mère de 53 ans a été mise en examen et écrouée ce jeudi 30 novembre à Mulhouse. Elle est soupçonnée d'avoir tué cinq de ses nouveaux-nés entre les années 1990 et 2005.



- Dans le Var un homme s'est retourné contre la mairie de la commune de Roquebrune-sur-Argens après avoir endommagé sa Ferrari sur un dos d'âne. Il a gagné son bras de fer et la maire a dû l'indemniser.