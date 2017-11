La France insoumise se réunit en convention nationale à Clermont-Ferrand

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/11/2017 à 08:13

C'est l'enjeu du week-end. En se réunissant en convention nationale à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), la France insoumise tente de se structurer. Le mouvement n'a pas de chef et ne connaît pas exactement le nombre de militants qui grossissent ses rangs. Ils sont entre 500.000 et 600.000 à avoir adhéré à la charte de la France insoumise.



Ce chiffre ferait pâlir d'envie tout le reste de l'opposition, mais il faut le relativiser. Il englobe toutes les personnes qui ont soutenu le programme sur internet, pendant la campagne présidentielle ou depuis. Une adhésion aux idées, certes, mais pas de cotisations qui entrent dans les caisses de la France insoumise.

Le nombre de groupes d'actions est plus représentatif que le nombre de militants. Il s'agit de groupes d'une douzaine de personnes, souvent regroupés par quartier ou par ville. Ces personnes sont prêtes à s'engager régulièrement pour distribuer des tracts, faire les cages d'escalier, aider des locataires qui luttent contre leur bailleur, ou des citoyens en conflit avec une mairie, par exemple.



La convention de Clermont-Ferrand devrait donner l'image d'un mouvement en pleine dynamique. Plus de 1.500 personnes sont inscrites, dont 80% ont été tirées au sort. 700 cars ont été mis à leur disposition et un groupe Facebook a été créé pour que les habitants de la région mettent à disposition des hébergements gratuits.