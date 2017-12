publié le 01/12/2017 à 06:57

Le Mondial 2018 n'a jamais été si proche. Et le suspens, si palpable. Les poules de la Coupe du Monde russe, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet, seront connues ce vendredi 1er décembre avec un tirage au sort à partir de 16 heures. C'est la salle de concert du Kremlin, à Moscou, qui accueillera l'événement, en présence de grands noms du football mondial, et notamment huit ambassadeurs des nations ayant déjà remporté le prestigieux trophée.



Et ce sont des mains prestigieuses qui vont décider des affiches. Celles de l'ex-international anglais Gary Lineker, maître de cérémonie, assisté par Maria Komandnaya, journaliste de sports russe, et par d'anciennes gloires représentant les huit anciens vainqueurs : Cafu (Brésil), Miroslav Klose (Allemagne, tenante du titre), Fabio Cannavaro (Italie), Diego Maradona (Argentine), Diego Forlan (Uruguay), Laurent Blanc (France), Gordon Banks (Angleterre), et Carles Puyol (Espagne).



Déjà une occasion de trembler : l'équipe de France est tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du Monde en Russie, mais pourrait tomber sur des cadors, dont le champion du monde 2010, l'Espagne.



Bixente Lizarazu répondra à toutes vos questions à partir de 8h20. Posez-les en commentaires de cet article ou sur Twitter.