publié le 01/09/2017 à 11:31

Ça commence à sentir bon pour la Coupe du monde de foot 2018. L'Équipe de France, qui paraissait fébrile depuis son humiliation face à la Suède, s'est largement rattrapée en écrasant les Pays Bas (4-0) au Stade de France jeudi 31 août, dans un match presque parfait pour les Bleus de Didier Deschamps. Parfaite également, la performance de Thomas Lemar, selon Bixente Lizarazu. Une performance qui, selon notre consultant, fait du milieu de terrain "celui qui a particulièrement émergé" au cours du match.



"Thomas Lemar sort d'une saison exceptionnelle avec Monaco et nous a fait là un match parfait, avec deux buts certes, mais ce n'est pas ce qui m'a intéressé le plus, commente l'ancien international. Sa reprise de volée, bien sûr qu'elle est extraordinaire - mais sa simplicité dans le jeu, la fluidité qu'il met, son sens de la passe... Il n'a rien raté. Si, une passe peut-être. Je crois qu'il n'a raté qu'une seule passe", résume un Bixente Lizarazu subjugué.

La soirée du 31 août, décisive pour les Mondiaux de 2018, a rassuré les Bleus et leurs supporters. "On est soulagé par cette victoire parce qu'on prend le large, poursuit consultant de RTL. On est très heureux du match qu'on a vu. Il y a eu du spectacle, des buts, on a été totalement dominateurs", s'enthousiasme Bixente Lizarazu pour qui "les talents français ont fait la différence". Parmi eux, le "crack" Mbappé qui a marqué ce soir-là son premier but en Équipe de France.