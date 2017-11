publié le 28/11/2017 à 08:57

25.000. C'est le nombre de personnes qui ignorent qu'elles sont séropositives, en France. Le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne en faveur du dépistage de l'infection par le virus du sida (VIH), à l'occasion de la journée mondiale du 1er décembre, consacrée à la lutte contre cette maladie. Cette campagne, promue par le ministère et l'agence sanitaire Santé publique France, vise à mieux faire connaître les différents modes de dépistage disponibles.



Ces affiches énumèrent les quatre possibilités : "chez moi" (autotest), "résultat en 20 minutes" (test rapide "TROD"), accompagné ("CeGIDD", centre de dépistage gratuit et anonyme), ou "remboursé" et "dans mon quartier" (test en labo).

La campagne se décline sur le digital (du 30 novembre au 20 décembre) et en affichage publicitaire (du 30 novembre au 17 décembre), visible du grand public et des publics les plus exposés (les migrants d'Afrique subsaharienne avec une 5e affiche dans les lieux communautaires et fréquentés par les homosexuels).

6.000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année

Chaque année en France, environ 6.000 personnes découvrent leur séropositivité au VIH, dont plus d'un quart (27%) à un stade avancé de l'infection. En outre, selon Santé publique France, on estime à 25.000 le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité : environ 40% sont des homosexuels (HSH), 40% des migrants hétérosexuels, principalement d'Afrique subsaharienne, et 20% des hétérosexuels nés en France.



"Ces personnes ne bénéficient donc pas des traitements efficaces et peuvent être à l'origine de nouvelles contaminations sans le savoir", note l'agence sanitaire qui publie mardi un numéro spécial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) sur le dépistage.

"Plus on connaît tôt son statut sérologique, plus le bénéfice est grand", souligne le Dr François Bourdillon, directeur général de Santé publique France.



En 2016, 5,4 millions de sérologies VIH ont été réalisées par les laboratoires de biologie médicale, 56.300 tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) ont été réalisés par les associations et 74.650 autotests VIH vendus en pharmacie. Le nombre de sérologies réalisées par les laboratoires de biologie médicale a augmenté de 3% entre 2014 et 2016.