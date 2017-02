publié le 24/02/2017 à 13:15

Les forces d’élite irakiennes sont entrées vendredi 24 février dans la partie occidentale de Mossoul, la deuxième ville d’Irak sous contrôle du groupe État islamique (EI) depuis juin 2014. C’est la reprise totale de l’aéroport désaffecté de Mossoul qui leur a permis d’enfoncer les lignes djihadistes, leur premier grand succès dans la bataille pour la reconquête de l’ouest de cette ville du nord de l’Irak lancée dimanche.



"Je peux confirmer que l’aéroport est totalement libéré", a déclaré le général Abbas al-Joubouri, commandant de la Force d’intervention rapide (FIR) du ministère de l’Intérieur qui a dirigé l’assaut. Les forces irakiennes ont sécurisé et nettoyé cet aéroport désaffecté depuis que le groupe État islamique a chassé l’armée de Mossoul et de sa région en juin 2014, lors d’une offensive éclair qui lui avait ensuite permis de proclamer un "califat" à cheval sur l’Irak et la Syrie, où le groupe ultraradical occupe de vastes régions.

La prochaine étape risque d’être plus compliquée. Dans l’ouest de Mossoul, les forces irakiennes risquent d’affronter une résistance bien plus importante de l’EI. Quelque 2.000 djihadistes s’y trouvent encore selon les estimations du renseignement américain. Encerclés de tous les côtés, ils devraient vendre chèrement leur peau en menant des attentats suicides, la hantise des soldats irakiens. La bataille pour Mossoul-Ouest s’annonce comme l’une des plus meurtrières de la guerre contre l’EI.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen a refusé de se rendre à la convocation des enquêteurs dans l'affaire des emplois fictifs des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. Elle indique qu'elle refusera de répondre à ces convocations durant toute la campagne électorale.





- Emmanuel Macron a dévoilé jeudi 23 février dans le quotidien Les Échos le cadrage économique de son projet pour la présidentielle. L'ancien ministre de l'Économie de François Hollande promet notamment 60 milliards d'économies dans les dépenses publiques ainsi que 50 milliards d'euros d'investissements publics pendant le quinquennat.



- Les obsèques de Xavier Beulin, président de la FNSEA mort le 19 février dernier, ont lieu en la cathédrale d'Orléans, en présence de nombreuses figures politiques.



- Yannick Jadot a annoncé qu'il retirait sa candidature à l'élection présidentielle et qu'il se ralliait à Benoît Hamon. Le député européen a expliqué que dans l'accord signé par les deux hommes figure la sortie du nucléaire, proportionnelle aux législatives ou encore l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.



- Le 54e Salon de l'Agriculture ouvre ses portes du 24 février au 5 mars porte de Versailles à Paris. Cette édition devrait accueillir, selon ses organisateurs, entre 620.000 et 650.000 visiteurs, contre 611.000 l'an dernier.



- Les premiers radars mobiles "privatisés" sont testés en Normandie. Fini les deux fonctionnaires de police à bord d'une voiture, place à un salarié d'une entreprise privée qui travaillera 8 heures par jour.



- RTL et le journal l'Équipe dévoilent le classement des sportifs français les mieux payés. Tony Parker reste le mieux payé avec 20 millions d'euros. À la deuxième place on retrouve Paul Pogba et ses 18 millions d'euros, deux fois plus que l'année précédente, suivi de Karim Benzema (15,6M€) et Frank Ribéry (14M€).