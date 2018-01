publié le 08/01/2018 à 16:56

80 km/h sur les routes nationales sans séparateur central, la mesure devrait être annoncée mardi 9 janvier par Édouard Philippe. Le Premier ministre assume le risque d'être impopulaire, pour faire baisser la mortalité sur les routes. Il répond aux inquiétudes en expliquant que les expérimentations faites sur trois tronçons, entre 2015 et 2017, montrent qu'il y a moins d'accidents et moins de victimes. Une baisse de 10 km/h aurait donc un impact concret.



Pour certains experts, une telle diminution de la vitesse pourrait permettre de faire baisser de 350 à 400 le nombre de morts sur les routes. La vitesse excessive représente actuellement un tiers des accidents mortels. Ainsi, lorsque la vitesse moyenne baisse de 1%, le taux d'accident mortel diminue de 4% selon le modèle accidentologique du chercheur suédois Göran Nilson, affiné par les travaux de Rune Elvik. En cas de freinage d'urgence, on met 64 mètres pour s'arrêter à 80 km/h contre 81 mètres à 90 km/h.

Des arguments que contestent des associations d'automobilistes, qui prennent l'exemple du Royaume-Uni et de l'Allemagne, où la vitesse est respectivement de 97 et 100 km/h sur route, alors que le nombre de victimes et moins important qu'en France. Beaucoup d'élus pensent que la sécurité routière passe avant tout par un réseau routier en bon état et demandent à l'état de soutenir les collectivités pour entretenir l'état des routes.

À écouter également dans ce journal

- Les dirigeants de la SNCF se trouvent actuellement au ministère des Transports pour tirer les leçons des blocages qui ont paralysé le réseau ces derniers mois. "Une réunion de travail" à en croire les équipes du ministère, et non pas un règlement de comptes entre le gouvernement et la direction de la SNCF.



- L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'incendie à Estrée-Blanche dans le Pas-de Calais. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier, les flammes ont ravagé la maison d'une famille, coûtant la vie à deux adolescents et deux pompiers.



- Manifestation des pompiers à Lyon ce lundi 8 janvier. Ils sont venus dénoncer les agressions dont ils font l'objet. La manifestation a mal tournée et les forces de l'ordre ont chargé. "On n'est pas compris, c'est lamentable", déplore un soldat du feu au micro de RTL.



- À peine arrivé en Chine, Emmanuel Macron promet d'y revenir au moins une fois par an. Le chef de l'État a débuté sa tournée de trois jours ce matin à Xian, l'ancienne capitale de l'Empire. Dans un discours de plus d'une heure, le président a tenté de faire converger la France et la Chine, notamment sur la question du climat.



- Les suppressions de postes vont être confirmées cet après-midi chez la marque Pimkie. La direction veut passer par la rupture conventionnelle, cette nouvelle disposition permise par la loi travail. Au total, 200 à 250 postes pourraient être menacés.



- Rentrée scolaire difficile à Millas ce lundi. Le 14 décembre dernier la collision entre un TER et un bus scolaire à un passage à niveau avait fait six morts et plusieurs blessés, parmi les 23 collégiens transportés.



- À 70 ans France Gall, laisse dernière elle de nombreux tubes. La célèbre chanteuse qui aura traversé trois décennies est décédée dimanche 7 janvier d'un cancer. L'ensemble de la presse lui rend hommage ce lundi 8 janvier.