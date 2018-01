publié le 08/01/2018 à 07:39

Un rendez-vous présenté comme une "réunion de travail" par les équipes du ministère des Transports et pas comme un règlement de comptes entre le gouvernement et la direction de la SNCF. Les dirigeants de la SNCF ont rendez-vous ce lundi 8 janvier au ministère des Transports afin de tirer les leçons des incidents qui ont affecté les gares parisiennes en décembre, provoquant la colère de dizaines de milliers de passagers.



La SNCF a fait face à une succession de pannes à Montparnasse et Saint-Lazare, et à une grande pagaille due à un afflux inattendu de voyageurs à Bercy la veille de Noël. Fin juillet déjà, une défaillance de la signalisation avait paralysé Montparnasse pendant trois jours, en plein chassé-croisé estival.

"On a vécu une séquence qui a été désagréable pour tout le monde, où un certain nombre d'incidents ont fait la une de beaucoup de médias", a résumé la ministre des Transports Elisabeth Borne.

À écouter également dans ce journal

- Les suppressions de postes devraient être confirmées ce lundi 8 janvier chez la marque Pimkie. La direction veut passer par la rupture conventionnelle, cette nouvelle disposition permise par la loi travail. Au total, 200 à 250 postes pourraient être menacés, mais les syndicats n'entendent pas se laisser faire.



- Emmanuel Macron se trouve en Chine ce lundi pour sa première visite officielle. Au menu: d'importants contrats et également la diplomatie après le départ des États-Unis des accords de la COP 21. Emmanuel Macron s'est aussi engagé à aborder la question des droits de l'homme.



- Rentrée scolaire difficile à Millas ce lundi. Le 14 décembre dernier la collision entre un TER et un bus scolaire à un passage à niveau avait fait six morts et plusieurs blessés, parmi les 23 collégiens transportés.



- C'est parole contre parole à Argenteuil où un contrôle de police a dégénéré vendredi 5 janvier dans cette commune du Val-d'Oise. Deux policiers ont été blessés et un jeune a été grièvement touché aux mains. Il aurait reçu des coups de matraques selon son avocat qui dénonce une bavure. Une affirmation que dénoncent fermement les forces de l'ordre.



- À 70 ans France Gall, laisse dernière elle de nombreux tubes. La célèbre chanteuse qui aura traversé trois décennies est décédée dimanche 7 janvier d'un cancer.