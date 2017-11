Le journal de 7h30 : les agressions de pompiers en intervention explosent

publié le 15/11/2017 à 08:20

Le nombre de pompiers agressés en intervention a bondi l'an dernier de 17% par rapport à 2015, d'après un rapport de l'Observatoire national de la délinquance. Près de 1.000 agressions supplémentaires ont été recensées entre 2015 et 2016. L'an dernier, 2.280 pompiers ont été blessés lors d'une intervention, rapporte Europe 1, qui conforme les chiffres de l'Observatoire nationale de la délinquance.



Et cette augmentation est constatée notamment dans les Yvelines, comme l'explique Yannick, pompier et syndicaliste du département où le nombre d'agressions a été multiplié par trois en cinq ans. "On le vit mal. Parce que lorsqu'on va porter secours à quelqu'un, et qu'on ne peut pas le faire correctement, ce n'est ni enrichissant, ni valorisant", explique le pompier, qui déplore des "actions gratuites".

Parallèlement à l'augmentation de l'insécurité pour les pompiers, ces derniers ont de plus en plus recours à des arrêts de travail, dont le nombre a bondi de 36,5% entre 2015 et 2016.

À écouter également dans ce journal :

- Le bras de fer continue entre Edwy Plenel et Charlie Hebdo. Dernière réplique en date, l'édito choc de Riss, qui accuse le patron de Médiapart d'appeler "au meurtre" et de soutenir "ceux qui demain voudront finir le boulot des frères Kouachi".



- Airbus s'apprête à annoncer une commande historique, un contrat à 34 milliards d'euros pour 430 A320, achetés par l'Américain Indigo.



- Stéphane Travert se félicite au micro de RTL d'un "accord historique" après la signature de la charte d'engagement, mardi 14 novembre.



- Après les critiques sur le manque de démocratie, la direction de la République en Marche donne son feu vert à un débat entre les listes candidates au bureau politique.



- Nuit tendue au Zimbabwe après des échanges de tirs à Harare, la capitale. L'armée assure qu'il ne s'agit pas d'une tentative de coup d'État.



- Au Liban, l'ancien Premier ministre, Saad Hariri, répond toujours aux abonnés absents, après sa démission le 4 novembre dernier.



- Emmanuel Macron est attendu à Bonn, en Allemagne, à la COP23. Le Président français devrait exhorter les pays du monde entier à respecter l'Accord de Paris.



- Michel Polnareff sera de retour sur scène en janvier 2019, à l'affiche du Fantôme de l'Opéra, au Casino de Paris.