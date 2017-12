publié le 18/12/2017 à 20:32

Le bilan de l'accident entre un autocar scolaire et un train régional à Millas est passé de cinq à six morts, après le décès d'un blessé grave dans la soirée de lundi 18 décembre soit quatre jours après la catastrophe. Parmi les 17 autres blessés, le pronostic vital de cinq collégiens est toujours engagé, a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Orientales.



La collision est l'un des accidents les plus graves survenus à un transport d'enfants. Quatre enfants sont décédés sur le coup. Les blessés, outre la conductrice du bus, sont âgés de 11 à 17 ans. Tous les enfants vivaient dans le petit village de Saint-Féliu-d'Avall, commune d'un peu plus de 2.000 habitants située à quelques kilomètres de Millas. L'identification des victimes a été très difficile, tant le choc a été violent. Mais elle était terminée le 15 décembre au matin, et les familles ont finalement toutes été informées.

Le drame a eu lieu sur le passage à niveau PN 25, un passage à niveau de type classique doté d'une signalisation automatique et de deux barrières, qui "n'était pas considéré comme particulièrement dangereux", selon la SNCF.

Les barrières étaient-elles levées ou baissées ?

Défaillance technique ou erreur humaine ? Telle sera la principale question à laquelle devront répondre les enquêteurs, qui interviennent dans le cadre d'une enquête pour "homicides et blessures involontaires" confiée à la SR de Montpellier. Les témoignages divergent sur le fait de savoir si les barrières étaient levées ou baissées au moment du passage du car.



La SNCF a indiqué que "selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement". Mais les enquêteurs restent prudents et attendent le résultat des examens et expertises techniques avant de se prononcer.