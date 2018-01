publié le 08/01/2018 à 11:46

On va bien sur évoquer l'hommage de la presse à France Gall mais tout d'abord Les Echos qui titrent ce matin sur la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Une visite de trois jours au cours de laquelle le président français va plaider pour une nouvelle relation économique entre nos deux pays, basée sur plus de réciprocité. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a du boulot. C'est en effet avec la Chine que la France réalise son plus important déficit commercial : 30 milliards d'euros en 2016. En gros on achète beaucoup plus à la Chine qu'elle n'achète chez nous.



La France est pourtant le premier employeur européen du pays. 600.000 emplois dans quelque 1.100 entreprises tricolores installées là-bas. Ce voyage, je vous le disais doit durer trois jours. "Emmanuel Macron prend ainsi, écrit Le Parisien, le contre-pied de ses prédécesseurs." Fini les sauts de puce, il souhaite prendre son temps. En effet, note un diplomate, "quand on souhaite créer des relations personnelles avec les dirigeants, il faut prendre le temps d'écouter, de parler". "La durée d'un déplacement est, conclut-il, tout sauf innocente."

Emmanuel Macron qui se dit Ma Ke Long en chinois, c'est en tout cas la transcription phonétique. De quoi ravir la délégation française. Ma Ke Long cela signifie en effet "le cheval qui dompte le dragon". Ce n'est peut-être donc pas un hasard si Emmanuel Macron va offrir un cheval justement à son homologue chinois, un cheval de la garde républicaine. Pour l'anecdote, François Mitterrand se disait Mi De Lang. Traduction : une "énigme particulièrement claire".

La jeunesse grecque sacrifiée

Petit détour par la Grèce et c'est une conséquence assez inattendue de la crise économique qui sévit là-bas : en neuf ans, le budget de la santé a été réduit d'un tiers. Première victime : les services de psychiatrie. Ils ont vu leur budget baisser de 45%, les départs en retraite ne sont plus remplacés, et sur les huit asiles que comptait le pays il n'en reste aujourd'hui plus que trois.



Une catastrophe alors que dans le même temps, les besoins augmentent, du fait justement de la crise. Les demandes d'admission ont ainsi triplé. "On voit arriver de plus en plus de jeunes en dépression", s'inquiète un psychiatre dans les colonnes du quotidien La Croix, qui publie ce matin ce reportage ahurissant. "Ils sont sans travail, sans ressources, incapables de subvenir aux besoins de leurs proches, avec des parents qui ne peuvent plus les soutenir", relate le quotidien. "Le taux de suicide", ajoute ce médecin, "a augmenté de 35% depuis le début de la crise, celui des dépressions a quadruplé, épousant la courbe du chômage."

Les pharmacies en difficultés

En France ce sont les pharmacies qui sont malades, aujourd'hui, une officine met la clé sous la porte tous les deux jours en moyenne. Un chiffre à lire dans Les Echos. "En cause", explique le quotidien, "les nouvelles économies sur les médicaments remboursés inscrites dans le budget de la Sécurité sociale." 1,4 milliard d'euros d'économies cette année, c'est un nouveau record.

France Gall a rejoint le Paradis Blanc

Le Parisien Aujourd'hui en France rend ce matin un très bel hommage à France Gall. "C'était notre France", titre le journal. France qui s'appelait en réalité Isabelle Gall. Lorsqu'elle passe sa première audition le 11 juillet 1963 au théâtre des Champs-Élysées à Paris pour intégrer une maison de disques, Denis Bourgeois, le directeur artistique de Philips lui demande de changer de prénom car, à la même époque, une autre Isabelle triomphe : Isabelle Aubret. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans Le Figaro.



Son père et manager, Robert Gall accepte. Quatre mois plus tard, le jour de ses 16 ans celle qui est donc désormais France Gall sort son premier 45 tours chez Philipps : "Ne sois pas bête". Deux ans plus tard elle remporte le concours de l'Eurovision. Tiens comme Isabelle Aubret trois ans plus tôt. France sera d'ailleurs cette année-là l'un des prénoms les plus données.



Et quand quelques années plus tard on demande à Serge Gainsbourg quelle figure de moins de 30 ans il ferait statufier, il répond France Gall. "Ce serait", avait-il expliqué comme le rappelle ce matin Libération, "une immense statue en sucre d'orge et tous les enfants viendraient lui lécher les doigts." Belle image. "Évidemment !", a-t-on envie d'ajouter, c'est le mot qu'a choisi Libé à sa une. Un mot et une photo magnifique, en noir et blanc. On y voit France Gall allongée, le regard visiblement apaisé.



Mais au fait pourquoi France ? Et bien parce que Denis Bourgeois, le directeur artistique de Philips était passionné de rugby et adorait regarder les matches France / Pays de Galles, souvent abrégé France Gall. "Avec France Gall, il rendait", écrit Le Figaro "hommage à son sport favori, un choix arrêté", ajoute le quotidien "après une soirée bien arrosé".



Ce prénom d'ailleurs ne plaisait pas à la principale intéressée. Mineure au moment de signer son contrat, elle n'a alors pas pu discuter. "France pourtant", écrit ce matin Patrick Collomb dans La Provence "est sans aucun doute celle qui a le plus / le mieux aussi, croiser la France". "C'est ainsi", ajoute-t-il, "quand France Gall susurrera qu'elle a besoin d'amour que les Français lui en donneront".



C'est quand elle fera sa déclaration qu'ils tomberont en pâmoison. Malgré ses malheurs, malgré sa retraite, elle était restée une sorte d'icône. Quelqu'un de libre dans sa tête comme le Diego de cette chanson de Michel Berger que Johnny Hallyday lui a empruntée. "Diego, Johnny, France... les voilà aujourd'hui tous au paradis blanc", conclut le journaliste.