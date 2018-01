Incendie à Estrée-Blanche : "Les pompiers ont fait le maximum", confie le maire

et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/01/2018 à 11:09

Un drame terrible, qui laisse derrière lui tout un village meurtri. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier, un incendie a ravagé la maison d'une famille habitant le village d'Estrée-Blanche, dans le Pas-de-Calais. Les flammes ont coûté la vie à deux pompiers de 19 et 32 ans ainsi qu'à deux adolescents de 16 et 22 ans. Si les parents ont survécu, la mère de famille reste "grièvement blessée", selon le maire de la commune au micro de RTL. Un autre pompier est par ailleurs toujours hospitalisé.



"J'ai eu des nouvelles du pompier blessé, et ça devrait aller. Par contre pour la mère de famille, le pronostic vital reste engagé. Du côté du père, son état serait stable", affirme Bertrand Deletré, le maire d'Estrée-Blanche. Au micro de RTL, l'élu affirme cependant que l'origine du feu demeure inconnue à l'heure actuelle.

"J'ai été appelé à 2h30 du matin par la caserne de sapeurs-pompiers et je suis venu immédiatement. Quand je suis arrivé, c'était déjà embrasé complètement. Les pompiers, en sachant qu'il y avait deux jeunes à l'intérieur, ont fait le maximum. Je les ai vus pénétrer par le haut, et j'ai vu qu'il y avait eu un retour de flamme et ils ont été coincés dedans", se souvient avec émotion le maire d'Estrée-Blanche.

S'il est encore tôt pour déterminer concrètement comment il va venir en aide à la famille, le maire envisage de lancer un appel aux dons sur les réseaux sociaux.