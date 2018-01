publié le 10/01/2018 à 16:52

Il était en mission officielle ce mercredi 10 janvier pour repérer les véhicules sans titre de stationnement dans les rues de la capitale. Problème, il a été arrêté, contrôlé positif au cannabis et placé en garde à vue.



Depuis le 1er janvier, ce n'est plus la police qui verbalise à Paris. 200 agents privés, assermentés et mandatés par la ville, sont désormais chargés de repérer et de verbaliser les véhicules qui n'ont pas payé leur titre de stationnement.

Éric*, jeune contrôleur de 27 ans, était donc au travail ce mercredi dans sa Zoé électrique aux couleurs de la mairie de Paris. Avec pour mission, comme tous les jours depuis le 1er janvier 2018, de sillonner les rues de Paris pour scanner à distance, grâce à un système embarqué, les plaques d'immatriculation pour repérer les voitures sans titre de stationnement.

On voit ce qui peut se passer quand on transfère des missions de service public au secteur privé Yvan Assioma, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale Partager la citation





La journée ne s'est pas passée exactement comme prévu puisque cet agent a été contrôlé par la police. Et l'affaire s'est plutôt mal passée pour lui. Trouvant qu'il avait des yeux particulièrement rouges, les policiers ont décidé de le soumettre à un test. Celui-ci s'est avéré positif au cannabis.



L'homme a été placé en garde à vue dans le commissariat du 14e arrondissement de la capitale.

Une plainte lancée contre lui

Pour Yvan Assioma, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale pour la ville de Paris, ce jeune contrôleur n'a pas été à la hauteur de la mission qui lui est confiée : "Il est assermenté, il a pour mission de relever les infractions de stationnement et il est contrôlé positif au cannabis, on voit ce qui peut se passer quand on transfère des missions de service public au secteur privé, c'est scandaleux".



Pour couronner le tout, cet homme se serait montré en plus assez agressif à l'encontre d'une femme policier en l'insultant. Cette femme a décidé de porter plainte.



* Le prénom a été modifié