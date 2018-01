et Marie Zafimehy

publié le 12/01/2018 à 08:38

Yvan Colonna est-il victime de discrimination ? L'assassin du préfet Érignac emprisonné sur le continent et non en Corse, ne bénéficie pas des mêmes droits que les autres détenus, selon son avocat Éric Dupont-Moretti. "Le problème c'est la discrimination des familles", précise-t-il au micro de RTL.



Détenu loin de ses proches restés sur l'île, Yvan Colonna comme plusieurs prisonniers corses, ne peut décemment pas entretenir de lien avec son père, sa femme ou son fils de 6 ans.

"Il faut pour aller sur le continent, prendre l’avion. Ça coûte cher, c’est compliqué... Tout cela pour quelques minutes de parloir", explique l'avocat. Il insiste : "La famille c’est le trait d’union entre la société et la prison et on a tout fait pour préserver le lien familial."

Bien qu'il soit considéré comme un Détenu Particulièrement signalé (DPS), "il n’y a aucune raison qu’ils n’aient pas le même sort que les autres détenus", poursuit Éric Dupont-Moretti. D'autant plus, ajoute-t-il que l'administration pénitentiaire corse n'est pas différente de celle du continent.