Lactalis : une "défaillance" des services de l'État pour Michel-Édouard Leclerc

publié le 12/01/2018 à 03:42

Le patron des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, a évoqué jeudi 11 janvier sur son blog une "défaillance systémique, et pas seulement sectorielle", dans le cadre du scandale des boîtes de lait infantile Lactalis contaminées à la salmonelle, épinglant "des services de l'Etat".



Selon lui, "la situation nouvelle confirme que la défaillance est bien systémique et pas seulement sectorielle". Il ajoute avoir entendu le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, faire le bilan des 2.500 contrôles menés par son administration, qui ont révélé que "91 organisations détenaient des boîtes qui auraient dû être retirées, dont 30 grandes surfaces, mais aussi 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes".

"Tous les acteurs économiques, depuis le producteur Lactalis jusqu'au distributeur (grandes et moyennes surfaces comme officine) ont eu des points de défaillance", souligne-t-il, avant d'ajouter : "Et, c'est désormais une certitude, les services de l'Etat aussi". E.Leclerc a été mardi 9 janvier le premier distributeur à annoncer que, malgré le rappel lancé en décembre à la suite de la découverte d'une contamination aux salmonelles dans l'usine Lactalis de Craon (Mayenne), 984 produits concernés avaient été vendus dans ses magasins.

Carrefour, Système U, Auchan et Casino ont ensuite révélé avoir vendu des produits issus de lots rappelés. Et même si Michel-Édouard Leclerc conclut que "quoi qu'il en soit, ça n'excuse rien", il estime également que "ce constat vient appeler en responsabilité ceux qui avaient fustigé un peu trop vite les seules grandes surfaces". L'État a exigé de la grande distribution des explications sur la commercialisation de produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente à la suite d'une contamination à la salmonelle et a sévèrement critiqué le groupe laitier jugé "défaillant".



Bruno Le Maire a reçu à Bercy les représentants de la grande distribution, qui ont promis un contrôle systématique en caisse des boites de lait infantile Lactalis, avant de recevoir la direction du groupe laitier vendredi. Ces convocations ont été lancées sur ordre de l'Élysée : depuis un mini-sommet européen à Rome, Emmanuel Macron a averti que "si des sanctions devaient être prises, elles seraient prises".