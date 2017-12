François Hollande sur RTL : "J'ai deux regrets" sur le quinquennat

publié le 14/12/2017 à 22:29

La déchéance de nationalité et la Loi Travail. Ces deux mesures de son quinquennat sont les deux grands regrets de François Hollande. Il revient au micro de RTL sur ces deux points qui ont marqué sa présidence entre 2012 et 2017.



"J'avais dit devant le Parlement qu'il fallait trouver des mesures fortes pour lutter contre le terrorisme", confie l'ancien locataire de l'Élysée "et j'avais proposé que l'on puisse constitutionnaliser la déchéance de nationalité". Or, aujourd'hui il regrette : "Ce que je pensais être un facteur d'unité a été un facteur de division, j'ai donc retiré la mesure".

Concernant son deuxième regret, François Hollande, aborde la Loi Travail, "alors même que je souhaitais que l'on puisse avancer dans la réforme du marché du travail, cette loi n'a pas donné lieu à suffisamment de concertation, d'où un certain nombre de manifestations" affirme l'ex-chef de l'État. Si il regrette la contestation, François Hollande assume le texte : "Je pense que cette loi a été très utile à notre pays et je la revendique".