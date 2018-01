PV : 60% des infractions liées à la vitesse en 2016

publié le 12/01/2018 à 08:25

Quelles règles les automobilistes n'ont-ils pas respecté sur la route ? 60% des infractions sont liées à la vitesse, soit une progression de 20%. Il faut dire que le nombre de radars n’a pas cessé d’augmenter et que certains nouveaux modèles se montrent particulièrement redoutables, en particulier les radars dits autonomes, ceux qu’on trouve notamment dans les zones de travaux. Ils flashent en moyenne près de 48 fois par jour, soit deux fois et demi plus que les autres cabines !



À noter que la moitié des 13 millions de points retirés l'ont été pour des excès de moins de 20 km/h. Au chapitre des bonnes nouvelles, on grille moins les feux rouges, une pratique qui baisse de près de 3,5%. Alors que le gouvernement a annoncé plus de sévérité pour le portable au volant, le nombre de PV dressés pour ce motif a baissé de 35% en 6 ans.

Les contrôles ont en effet diminué, les forces de l'ordre sont plutôt concentrées sur la sécurité antiterroriste. Cela impacte aussi les contrôles d'alcoolémie, avec moins de 10 millions de dépistages en 2016, on a atteint le plus faible niveau de contrôle depuis 2003 !