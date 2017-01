Journal de 7h30 : le dernier discours de Barack Obama

REPLAY - Il était ému aux larmes Barack Obama, lors de son ultime discours à Chicago. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, le président sortante est revenu sur son bilan politique

Il a bouleversé les États-Unis par son discours : Barack Obama a prononcé dans la nuit du 10 au 11 janvier son discours d'adieu à Chicago. Une allocution de près d'une heure dans laquelle il a affirmé que l'Amérique était aujourd'hui "meilleure et plus forte" que lorsqu'il est arrivé au pouvoir.



Le président sortant a tenu à défendre son bilan à la Maison Blanche durant ces huit dernières années. Ému aux larmes, il a également rendu un hommage à sa femme Michelle et à ses deux filles : "Michelle, ces dernières 25 années, tu n'as pas seulement été ma femme et la mère de mes enfants, mais tu as été ma meilleure amie", a-t-il déclaré avant d'ajouter un mot pour ces filles " de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père" .



Enfin, Barack Obama a clos son discours par un " Yes, we did"(oui, nous l'avons fait), rappelant son célèbre slogan de campagne en 2008 "Yes, we can" (oui, nous le pouvons)

À écouter également dans ce journal

- Donald Trump : La Russie disposerait d'informations compromettantes sur Donald Trump. Selon les médias américains, la Russie serait en possession d'un dossier évoquant l'existence d'une vidéo dévoilant les ébats sexuel du milliardaire avec des prostitués dans un hôtel russe en 2013.



- Grippe : la situation est de plus en plus préoccupante en France. Le cap du million de personnes touchées par le virus a été dépassé. Une situation alarmante car les hôpitaux sont saturés



- Soldes d'hiver : coup d'envoi pour les bonnes affaires et ce jusqu'au 21 février, sauf exceptions. Ce jour si attendu autrefois, ne suscite plus le même engouement. Les Français comptent dépenser 30 euros de moins que les autres années pour cet événement.



- François Fillon : Lors de ces vœux aux journalistes, le candidat de la droite a dit vouloir "incarner l'orgueil d'une nation qui ne se laisse pas abattre" et a revendiqué la radicalité de son projet.



- Championnat du monde de Handball masculin : le 25e championnat démarre ce mercredi 11 janvier en France et ce jusqu'au dimanche 29 janvier. Favorite ,l'équipe de France va tenter de remporter un 2e titre de championne du monde, le 6e de son histoire.



- César : la 42e cérémonie des César qui se tiendra le 24 février prochain à la salle Pleyel à Paris sera cette année dédiée à l'acteur Jean-Paul Belmondo.