Grippe : "Les services d'urgence sont à la limite de la rupture"

INVITÉ RTL - Le docteur François Braun annonce être "extrêmement inquiet" face à l'épidémie de grippe qui sévit actuellement en France.

par Marc-Olivier Fogiel , Claire Gaveau publié le 10/01/2017 à 20:46

L’épidémie de grippe est de plus en plus préoccupante. Le virus, qui a notamment fait 13 morts dans une maison de retraite de Lyon, continue de se propager partout en France. De quoi alerter la ministre de la Santé, Marisol Touraine : "Les services d'urgence sont particulièrement sollicités, aux limites de leurs capacités. Les remontées dont je dispose aujourd'hui (...) font état d'une situation préoccupante", a-t-elle déclaré lors d'une intervention à Paris devant des directeurs d'hôpitaux.



Une situation alarmante confirmée par le docteur François Braun, président de Samu-Urgences de France. "Nous sommes extrêmement inquiets de la saturation des services d'urgence en lien avec la saturation des hôpitaux actuellement. Toutes les régions sont touchées, les informations montrent que même la région parisienne est dorénavant touchée", déplore-t-il au micro de RTL. Surtout que les services d'urgence ont dorénavant atteint leur capacité "maximum" et qu'il est quasiment impossible de rappeler du personnel.

Des urgences surchargées

Des embouteillages dans les services hospitaliers dus au virus qui sévit actuellement en France. "C'est une année difficile, le virus est arrivé tôt. Les courbes épidémiologiques sont comparables à celles de 2014 mais il touche essentiellement les personnes âgées avec des pathologies respiratoires qui nécessitent une hospitalisation prolongée", explique-t-il.



Le docteur François Braun demande dès lors aux patients de ne pas se ruer aux urgences en cas de symptômes grippaux. "Les services d'urgence sont à la limite de la rupture, ils ont mis dans la bataille tous les moyens depuis plusieurs semaines (...) Du coup, il faut aller à l’hôpital que si c'est nécessaire. Avant, il faut passer soit par son médecin traitant, soit par la régulation médicale du Samu qui va juger de la nécessité d'aller à l'hôpital", détaille-t-il.