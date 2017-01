ÉCLAIRAGE - Comme chaque année, à peine les vacances de Noël terminées, c'est déjà le moment de faire des bonnes affaires. Les soldes démarrent officiellement le 11 février dans presque toute la France, même si quelques départements font exception.

Les immenses files d'attente dans les magasins vont (déjà) bientôt faire leur retour. Mercredi 11 janvier à 8 heures, ce sera le premier jour des soldes d'hiver 2017 dans la majeure partie du pays, en vertu de l'article D.310-15-2 du Code de commerce, qui prévoit que cette période de rabais débute le deuxième mercredi du mois de janvier, sauf si celui-ci tombe après le 12 du mois. Les promotions vont durer jusqu'au 21 février, sauf exceptions.



Dans certains départements, les soldes débutent avec un peu d'avance. Les habitants de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges bénéficient de prix cassés depuis lundi 2 janvier. Ces territoires frontaliers ont droit à une dérogation pour commencer plus tôt. En revanche, ils devront mettre fin aux soldes dès le 12 février, avec une semaine d'avance sur le reste du pays.



Cependant, dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales et en Corse, les soldes, qui auront bel et bien commencé le 11 janvier, s'achèveront seulement le 21 février.



Des exceptions en outre-mer

Pour les territoires d'Outre-mer, les dates sont encore différentes : en Guadeloupe, ce sera du 7 janvier au 17 février 2017, la Guyane est quant à elle concernée du 4 janvier au 14 février, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ce sera du 18 janvier au 28 février, tandis que Saint-Barthélemy et Saint-Martin auront leurs soldes d'hiver du 6 mai au 16 juin. Enfin pour la Réunion, où ce sera l'heure des soldes d'été, la période définie est prévue du 4 février au 17 mars prochain.



Ces dates concernent aussi bien la vente en magasin que celle par correspondance et la vente en ligne. Les bonnes affaires sont aussi à surveiller du côté des ventes privées, que la plupart des enseignes proposent tout au long de l'année. Certaines n'ont d'ailleurs pas hésité à en proposer dès le lendemain de Noël.