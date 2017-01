L'épidémie de grippe s'intensifie depuis quelques jours dans le pays, mais son pic n'est pas encore atteint, selon Marisol Touraine.

par Léa Stassinet publié le 09/01/2017 à 18:33

On pouvait croire que la France avait atteint son pic concernant l'épidémie de grippe après la mort de 13 retraités en 15 jours, au sein du même établissement à Lyon. Mais ce n'est pas encore le cas selon Marisol Touraine. La ministre de la Santé a déclaré ce lundi 9 janvier que l'épidémie, bien "qu'intense", n'avait pas atteint son pic.



La grippe a dépassé le seuil épidémique pour la troisième semaine consécutive, avec 398 cas pour 100.000 habitants (recensés entre le 26 décembre et le 1er janvier), contre 307 la semaine précédente, annonce le réseau de surveillance Sentinelles (réseau de médecins généralistes, ndlr). En tout, près de 578.000 personnes en France ont consulté un médecin généraliste depuis le début de l'épidémie. Pour rappel, le seuil épidémique est atteint lorsque l'on recense 178 cas pour 100.000 habitants.



"L'épidémie se poursuit, nous n'avons pas encore atteint le pic de l'épidémie, ce qui veut dire qu'il y a toujours plus de personnes qui tombent malade", a rappelé Marisol Touraine. Elle a par ailleurs qualifié de très exceptionnelle" la situation concernant la maison de retraite de Lyon. Sur cette affaire, la ministre a rappelé qu'une enquête était toujours en cours. Selon les premiers éléments, le taux de vaccination dans l'établissement était inférieur à 40%, alors qu'il serait "de l'ordre de 80% dans les maisons de retraite, y compris dans le groupe Korian, auquel appartient la maison de retraite concernée".



Il faudra donc encore se couvrir et se protéger contre le virus, surtout si vous vous trouvez dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, encore plus touchées par la grippe. L'épidémie de grippe saisonnière dure en moyenne neuf semaines, toujours selon les données historiques du réseau de surveillance Sentinelles. L'hiver dernier, 3 millions de personnes avaient été touchés par la maladie.