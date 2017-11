publié le 03/11/2017 à 19:04

Quelles conséquences pour Patrice Evra après son coup de sang sur la pelouse du Victoria Guimarães, jeudi 2 novembre en Ligue Europa ? Pendant l'échauffement, il a asséné un coup de pied au visage d'un supporter qui l'avait invectivé. À la suite de son geste, le défenseur marseillais a fait l'objet d'une première sanction en recevant un carton rouge pour comportement violent. Il est par conséquent automatiquement suspendu pour le prochain match de Ligue Europa.



Une procédure disciplinaire a été enclenchée par l'UEFA et une décision doit être rendue le 10 novembre. Mais Patrice Evra s'expose aussi à des sanctions de la part de l'OM. Son club a annoncé avoir lancé une "enquête interne" pour établir "toutes les responsabilités". Patrice Evra devrait être entendu par ses supérieurs pour savoir quelle sanction lui donner.



"À l'OM en ayant frappé un supporter de l'OM, je pense que ça va être bien, mais avec un gilet pare-balles. Car là, c'est au petit bonheur la chance pour Evra. Je crois que c'est mal barré pour lui", estime un supporter au micro de RTL.

