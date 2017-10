publié le 16/10/2017 à 11:46

L'examen du baccalauréat devrait subir quelques modifications, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au micro de BFMTV lundi 16 octobre. "Nous allons commencer une concertation dans quelques temps, qui nous permettra en 2018 de définir un nouveau bac pour 2021", a-t-il indiqué.



Au mois de juillet, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait déjà fait part de la volonté de l'exécutif de réformer cet examen, lors de sa déclaration de politique générale. "Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine, pour resserrer les épreuves finales autour d'un plus petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu", avait-il expliqué.

"Nous dépensons bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat; mais nous conduisons 60% de bacheliers à l’échec en licence", avait justifié le Premier ministre. L'idée de l'exécutif serait de réduire le coût de l'examen en réduisant le nombre d'épreuves. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron avait avancé la possibilité de ne soumettre que quatre matières à examen en fin d'année.

Le brevet 2018 déjà modifié

De son côté, le brevet des collèges aura lui aussi droit à quelques changements. En 2018, il sera divisé entre contrôle continu et contrôle final, et chacun représentera 50% de la note. Le Français, les mathématiques, l'histoire-géographie et les sciences feront l'objet d'une épreuve écrite, tandis que l'histoire des arts ou l'enseignement interdisciplinaire pratique seront évalués lors d'une épreuve orale.