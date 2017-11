Procès Merah : le ministère public fait appel du verdict contre les deux accusés

et AFP

Acquitté du chef de la complicité des assassinats de son frère Mohamed Merah en 2012, Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Le ministère public avait, lui, requis la perpétuité contre l'accusé. Le parquet général a donc décidé de faire appel de la décision rendue le 2 novembre 2017.



L'appel concerne aussi le second accusé, Fettah Malki, condamné à 14 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, alors que l'avocate générale dans son réquisitoire avait requis la peine maximale : 20 ans ferme.

L'avocat d'Abdelkader Merah, Éric Dupond-Moretti, n'a pas non plus écarté la possibilité de faire appel de la décision vendredi 3 novembre au matin. Interrogé sur France Inter, il a annoncé que l'on se "dirigeait vers un deuxième procès". Tout comme la défense de Fettah Malki qui a annoncé, dès la veille, que l'accusé fera appel de sa condamnation.



Ce procès historique s'est tenu du 2 octobre au 2 novembre. Cinq semaines intenses qui resteront dans les annales de la Justice. En mars 2012, Mohamed Merah a assassiné sept personnes, trois militaires, un professeur juif et trois enfants de l'école juive Ozar hatorah, au nom de l'islam. Les premières attaques terroristes islamistes sur le sol français depuis 1996.