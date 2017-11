publié le 03/11/2017 à 18:14

Condamnation unanime après le coup de pied de Patrice Evra au visage d'un supporter ce jeudi 2 novembre au soir, pendant l'échauffement d'un match d'Europa League. Le défenseur de l'OM s'est laissé aller à un coup de sang après avoir été pris à partie par une dizaine de fans marseillais.



"Je dirais que le problème d'Evra c'est que son ego est inversement proportionnel à la courbe de sa carrière. C'est-à-dire que plus il est mauvais, plus il a le cigare", estime Pierre Ménès au micro de RTL. Pour le journaliste sportif, Patrice Evra ne peut éternellement se targuer de sa gloire passée. "On ne peut pas le juger au jour d'aujourd'hui à l'aune de ses cinq finales de Ligue des champions. On s'en fout de ça aujourd'hui de ça", raille-t-il. Et d'ajouter : "Ce qui compte, c'est son niveau qui est pathétique depuis des mois."

Une relation tumultueuse depuis plusieurs années

Mais Pierre Ménès n'oublie pas d'égratigner au passage les supporters à l'origine du coup de sang du défenseur marseillais. "Maintenant ça n'excuse pas le comportement de ces gens qu'on ne peut même pas appeler 'supporters marseillais'. Ce mec qui s'est pris le coup de pied, il faut se demander ce qu'il faisait au bord du terrain", juge-t-il.

Cela fait plusieurs années que Pierre Ménès et Patrice Evra ont une relation tumultueuse. En 2013 déjà, lors d'une interview polémique dans Téléfoot, le latéral gauche s'en était pris au journaliste sportif. "Le jour où il arrive à faire huit jongles, j'arrête ma carrière", avait-il lancé. Un défi qu'avait relevé Pierre Ménès, une semaine plus tard.