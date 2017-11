Fin de l'état d'urgence : une salle de prière musulmane rouvre ses portes

avec Martin Planques et AFP

publié le 03/11/2017 à 18:49

"Les éléments qui ont permis de fermer la salle ne suffisent plus au regard de la loi actuelle", a assuré la préfecture des Hauts-de-Seine. La salle de prière musulmane de Fontenay-aux-Roses, fermée le 29 septembre dans le cadre de l'état d'urgence, a rouvert ses portes ce vendredi 3 novembre alors que celui-ci a pris fin.



"L'état d'urgence arrivant à terme, nous avons récupéré les clés de la salle jeudi après-midi et nous allons effectivement rouvrir vendredi à 15h pour le public", avait déclaré le président de l'Association des musulmans de Fontenay-aux-Roses (Amfar). L'association, qui avait déposé un référé devant le tribunal administratif pour contester cette fermeture, va abandonner les poursuites. La préfecture ne peut que constater : "les gestionnaires sont en droit de rouvrir" la salle. Avec la fin de l'état d'urgence, les conditions pour ordonner la fermeture d'un lieu de culte ne sont plus les mêmes.



Depuis mercredi, la loi antiterroriste est venue remplacer l'état d'urgence. Auparavant, la tenue de propos appelant à la haine ou à la violence suffisait pour prendre un arrêté de fermeture. Désormais, il faut une présomption de commission d'actes terroristes. Dans le cas de la salle de prière de Fontenay-aux-Roses, la préfecture reprochait à ses responsables d'avoir laissé se tenir des propos "constituant une provocation à la haine ou à la violence". "Ont été tenus des propos indiquant que (...) les terroristes étaient 'des musulmans qui ont la foi'" ou encore "distinguant clairement 'les musulmans d'une part et les chiens de mécréants d'autre part'", précisait l'arrêté. Ces propos avaient été contestés par les responsables de la salle de prière qui avaient fourni les enregistrements des prêches aux autorités.



Ils avaient reçu le soutien de la mairie qui avait assuré avoir toujours eu "de bonnes relations" avec l'association qui gère le lieu. Dans le cadre de l'état d'urgence, 18 autres lieux de culte musulman ont fait l'objet de fermetures administratives, et neuf étaient toujours fermés fin septembre, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.