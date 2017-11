Affaire Patrice Evra : comment le joueur en est arrivé là ?

publié le 03/11/2017 à 18:30

L'Olympique de Marseille a ouvert une enquête interne pour déterminer les torts dans l’altercation entre Patrice Evra et des supporters du club. Jeudi 2 novembre, avant que l'OM ne perde 1-0 au Portugal contre le Vitoria Guimaraes en Ligue Europa, une bagarre a éclaté entre le joueur et des supporters virulents à son encontre. Patrice Evra a notamment mis un coup de pied au visage d'un de ses détracteurs.



Expulsé avant le début du match par l'arbitre, Patrice Evra connaîtra le 10 novembre prochain la durée de la suspension prononcée par l'UEFA. "En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang-froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient-elles", a commenté l'OM sur son site.

Cela fait déjà des mois que le joueur de 36 ans est vivement critiqué par une bonne partie des supporters marseillais, notamment pour un niveau relativement décevant. Patrice Evra avait déjà était au cœur d'une confrontation verbale avec un fan au Vélodrome le 10 septembre dernier après une défaite contre Rennes en Ligue 1. Il avait notamment invité le supporter à "s'expliquer" sur un parking.



L'ancien joueur de Manchester United est aussi raillé sur les réseaux sociaux pour ses désormais célèbres vidéos du lundi. Vidéos dans lesquelles il se met en scène, soit en chantant, en dansant avec la phrase qu'il utilise comme un slogan "I love this game". Dans une vidéo plus déconcertante il se montre en train de distribuer de la nourriture à des SDF dans les rues de Marseille. Ces vidéos se sont multipliées mais ne font pas l'unanimité et loin de là. Pris pour cible par les supporters le joueur semble donc avoir atteint un point de non retour et son futur dans le club de la cité phocéenne parait plutôt sombre.



Habitué des sorties médiatiques fracassantes, Patrice Evra risque gros cette fois pour ce geste. Pour un geste relativement similaire en 1995, dans le Championnat d'Angleterre, l'attaquant français de Manchester United Éric Cantona avait été suspendu neuf mois par la Fédération anglaise.

¿¿ Ligue Europa #VSCOM

L'origine de l'altercation entre Evra et les supporteurs de l'OM pic.twitter.com/L7Ka0dRHb5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 2 novembre 2017