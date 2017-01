François Hollande connaît un léger regain de confiance dans l'opinion

Bernard Cazeneuve démarre timidement avec moins d'un tiers d'opinions favorables, un mois après son arrivée à Matignon, selon un sondage YouGov publié le 12 janvier.

Crédit : Patrick KOVARIK / AFP François Hollande à la sortie du Conseil des ministres, le 21 décembre 2016

par Geoffroy Lang , Avec AFP publié le 12/01/2017 à 05:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En renonçant officiellement à se présenter à sa propre succession en vue de l'élection présidentielle de 2017, François Hollande voit peu à peu sa cote remonter dans l'opinion. Le président de la République connaît un léger regain de confiance par rapport au mois de décembre, tandis que Bernard Cazeneuve démarre timidement avec moins d'un tiers d'opinions favorables, un mois après son arrivée à Matignon, selon un sondage YouGov publié ce jeudi 12 janvier.



Le chef de l'État, dont la cote de popularité a progressé après sa décision de ne pas briguer un second mandat, annoncée en décembre, recueille 18% d'opinions favorables, soit un point de plus que fin novembre. 76% des personnes interrogées jugent au contraire défavorablement son action et 6% ne se prononcent pas, selon cette enquête réalisée pour le Huffington Post et iTELE. François Hollande recueille 53% d'opinions favorables parmi l'électorat socialiste et écologiste.

L'emploi et le chômage demeurent les premières préoccupations des Français

Bernard Cazeneuve, qui a remplacé Manuel Valls, candidat à la primaire organisée par le Parti socialiste, séduit quant à lui 29% des Français. 41% ont un avis défavorable sur son action et 30% ne se prononcent pas. Le nouveau Premier ministre recueille 60% d'opinions favorables dans son propre camp, 35% chez les centristes et 28% à l'extrême gauche. 23% des sympathisants Les Républicains ont de lui une opinion favorable, comme 13% de ceux du Front national.



La confiance dans le gouvernement se redresse légèrement, avec 16% d'avis favorables (+1), contre 77% d'avis contraires et 7% qui ne se prononcent pas. L'emploi et le chômage (34%, -1), l'immigration (15%, =), la protection sociale (13%, =) et l'insécurité (11%, =) arrivent comme le mois précédent en tête des préoccupations des Français.