Le candidat de la France insoumise a profité de son meeting au Mans pour tacler la primaire de la gauche ainsi que les candidats en lice.

Jean-Luc Mélenchon en meeting au Mans le 11 janvier 2017

par Marie de Fournas , Avec AFP publié le 12/01/2017 à 09:53

Même s'il a catégoriquement refusé d'y participer, Jean-Luc Mélenchon ne se gêne pas pour en parler et critiquer la primaire de la gauche, ainsi que ses sept participants. Mercredi 11 janvier, le représentant du parti de la France insoumise donnait un meeting au Mans. Le candidat à la présidentielle en a profité pour taquiner la gauche. "Il y a un petit air de panique, c'est comme le casse-noix, faut que ça serre des deux bords : Macron et Mélenchon, a-t-il déclaré, joignant le geste à la parole. Et au milieu, ça fait de l'huile".



En plus de la primaire, Jean-Luc Mélenchon n'a pas épargné les candidats. "Tiens, ça les prend tout à coup, au bout de cinq ans. Tu pouvais m'appeler avant!", a poursuivi le député européen, en parlant de Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Les deux candidats assurent avoir l'intention de prendre contact avec lui s'ils l'emportaient. "Je suis prêt à accueillir qui voudrait rejoindre notre combat", a-t-il assuré mais "ne nous prenez pas pour des poissons rouges !"

32% d'opinions favorables pour Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui ont tous deux refusé de participer à la primaire des 22 et 29 janvier, arrivent respectivement en première et deuxième position dans le baromètre de confiance Kantar Sofres-Onepoint de janvier publié mercredi. Le candidat de la France insoumise obtient 32% d'opinions favorables (+6) contre 39% (+6) pour l'ancien ministre de l’Économie.