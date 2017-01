Primaire de la gauche : comment suivre le premier débat

Les sept candidats s'affrontent ce jeudi 12 janvier. Un débat à suivre sur RTL et TF1.

12/01/2017

Ils s'affronteront pour la première fois en direct. Les sept candidats de la primaire de la gauche échangeront à partir de 21 heures ce jeudi 12 janvier. C'est le premier des trois débats censés départager les candidats avant le premier tour prévu le 22 janvier prochain. À la fin, seul l'un d'entre eux sera choisi pour représenter son camp à l'élection présidentielle.



Ils seront donc 7 à défendre leur projet pour la France : Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy. Ils débattront sur plusieurs thèmes définis à l'avance : d'abord les questions économiques et sociales avec les impôts et le temps de travail, le terrorisme, et enfin les sujets concernant la République, la laïcité et l'islam de France seront abordés. Les échanges seront retransmis en direct sur RTL et TF1.

Émission spéciale dès 18 heures sur RTL

Les sept candidats seront interrogés par trois journalistes : Elizabeth Martichoux pour RTL, Gilles Bouleau pour TF1 et Matthieu Croissandeau pour l'Obs.



Sur RTL, pour ne rien rater de ce premier débat, l'édition spéciale avec Marc-Olivier Fogiel démarrera dès 18 heures et se poursuivra jusqu'à minuit, avec notamment la présence d'Alain Duhamel. Le débat, à suivre en intégralité débutera lui à 21 heures.

Un débat également à suivre sur internet

Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'édition spéciale sur le site RTL.fr, où sera actualisé, minute par minute la page dédiée à ce premier débat. Vous trouverez également es analyses et autres réactions.



Les réseaux sociaux ne seront pas en reste, vous pourrez commenter et suivre tous les échanges sur Twitter via le hashtag #PrimaireLeDébat, et sur le compte de RTLFrance, où nos journalistes alimenteront un live-tweet.