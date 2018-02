EN DIRECT - Neige : 25 départements en vigilance orange, l'Île-de-France paralysée

publié le 07/02/2018 à 06:55

De nombreux Français se réveillent sous un épais manteau neigeux. 25 départements sont toujours en vigilance orange "neige-verglas" ce mercredi 7 février, selon un nouveau bilan diffusé par Météo France.





Les 25 départements placés en vigilance orange sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Mayenne (53), Oise (60), Orne (61), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Mardi 6 février, dans la soirée, une partie du pays a été largement paralysée par ces abondantes chutes de neige. L'épisode "notable et durable" a rendu les conditions de circulations difficiles. Et ce notamment en Île-de-France. Un pic de 739 kilomètres de bouchons a été enregistré, la Tour Eiffel a été fermé, les transports en commun perturbés... Paris et les alentours n'ont pas été épargnés.

Suivez la situation minute par minute

6h45 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre en direct l'évolution de la situation.