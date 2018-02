et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/02/2018 à 22:38

S le froid a tardé à arriver, la neige a finalement fait son apparition en France, les premières plaques de verglas avec. 43 départements sont désormais placés en vigilance orange "neige-verglas", selon un nouveau bilan diffusé par Météo-France ce lundi 5 février. La prudence est donc de mise en voiture alors que le danger est décuplé. Quelques conseils pour éviter les pertes d'adhérence, les glissades et s'en sortir sur des routes presque impraticables.



Sur la neige, il n'y a guère d'adhérence. Utilisez donc au maximum le frein moteur, et surtout prenez beaucoup de distance avec le véhicule qui vous précède. Il faut, en effet, deux fois plus de temps pour s'arrêter que sur une route sèche. Autre conseil : au démarrage, si vos roues patinent, n'hésitez pas à enclencher la seconde, pour mieux accrocher la neige.

L'importance est de bien voir et d'être vu

Bien entendu, les chaînes facilitent la conduite sur neige. Cela se fait sur les deux roues motrices de la voiture. Mais attention, même équipé de pneus neige, ne jouez pas les Sébastien Loeb. Vous n'êtes pas à l'abri d'un véhicule devant vous qui peut partir en dérapage. L'importance est donc de bien voir et d'être vu. Pour cela, en cas de chute de neige, les feux de brouillard avant et arrière sont autorisés.

Face au verglas, il faut anticiper

Le verglas est un véritable cauchemar pour les automobilistes. La route devient une vraie patinoire. La conduite devient presque impossible. Les parades sont rares. À part les pneus à crampons, tous les autres équipements style pneus neige ou chaînes sont inefficaces. Pour éviter la glissade, la meilleure solution reste donc l'anticipation. Notamment à l'approche d'un pont, d'un sous-bois où les plaques de verglas se forment le plus régulièrement.

La conduite brusque prohibée

Sur neige ou sur verglas, il existe deux règles de base : la vitesse modérée et surtout pas de grands coups de frein ou de volant. En cas de dérapage, il faut légèrement contre-braquer pour tenter de remettre la voiture dans le droit chemin.