publié le 07/02/2018 à 13:07

Après les inondations, la neige. La région Île-de-France traverse peut-être l'épisode neigeux le plus important depuis une trentaine d'années. 10 départements sont encore en vigilance orange Neige et Verglas.



Sur les routes, nombreux ont été les automobilistes à s'être fait piéger, notamment sur la Nationale 118. Les autorités ont donné pour consigne aux Franciliens de ne pas prendre leur voiture, mercredi 7 et jeudi 8 février.

Au réveil, certains habitants ont peut-être eu la surprise de se trouver dans un décor de montagne. La neige incombe des droits et des devoirs pour les salariés mais aussi pour les citoyens. Que risquez-vous si vous n'allez pas travailler en raison de cet épisode neigeux ? Devez-vous balayer devant votre porte ? La rédaction de RTL.fr fait le point.



Que risque-t-on si on ne va pas travailler ?

Votre patron peut vous sanctionner. La neige peut constituer un cas de force majeure mais l’événement doit être imprévisible. Or, l'épisode neigeux que nous connaissons était annoncé.



Dans les faits, tout dépend de l'employeur. En théorie, cas de force majeure ou pas, votre employeur a tout à fait le droit de déduire de votre salaire vos heures d'absence.



Selon la loi, vous n'avez, par ailleurs, pas le droit de partir plus tôt de votre travail pour anticiper les difficultés de transports, à moins bien sûr d'une autorisation de votre patron.

Et si vous travaillez en extérieur ?

Pour les professionnels travaillant en extérieur, le Code du travail assure que l'employeur doit prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs", après avis de la médecine du travail, du comité d'hygiène ou, à défaut, en accord avec les délégués du personnel."



Si le salarié estime qu'il y a un danger pour sa santé, il peut user de "son droit de retrait".

Doit-on déneiger devant chez soi ?

Oui, selon le site Service Public. "Vous devez procéder au déneigement du trottoir bordant votre domicile si un arrêté du maire le prévoit. S'il existe, l'arrêté est affiché en mairie. Des panneaux peuvent également être apposés près des habitations pour signaler cette obligation."



En revanche, si aucun arrêté municipal n'a été publié, "rien ne vous oblige à déneiger votre trottoir. C'est la commune qui se charge du déneigement de la voie publique.En cas d'accident, la victime (passant, copropriétaire...) peut engager la responsabilité de la commune."



Le site Service Public précise enfin que "la responsabilité des riverains peut également être engagée pour négligence, même en l'absence d'arrêté municipal imposant le déneigement (par exemple, si la neige glisse du toit et endommage une voiture dans une région sujette à de fortes chutes de neiges à certaines périodes de l'année)."