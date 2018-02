Qu'est-ce que le plan Grand Froid, déclenché dans 22 départements ?

publié le 06/02/2018 à 12:10

Vingt-deux départements ont activé leur "alerte grand froid". Un dispositif spécial qui permet notamment d'accéder à des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri en raison de la vague de froid qui parcourt actuellement la moitié de la France.



Outre les huit départements d'Île-de-France, quatorze autres sont concernés : l'Ardèche, le Cantal, la Loire, le Rhône, l'Yonne, les Côtes d'Armor, le Nord, l'Oise, la Manche, la Seine-Maritime, la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne et l'Aveyron.

Ce plan Grand Froid, qui est déclenché au niveau départemental depuis 2008, est activé lorsqu'un épisode de froid s'installe en France. Des conditions météorologiques généralement intenses, persistantes et étendues. "Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée", a précisé le gouvernement dans un communiqué.



Combien de seuil d'alerte ?

Mis en place en fonction de la température relevée par Météo France, ce plan regroupe un ensemble de mesures visant à informer, mais aussi protéger la population des effets du froid.



Trois niveaux existent. Le niveau 1 ("temps froid") est déclenché quand les températures sont positives le jour et descendent entre 0 et -5 degrés la nuit. Le niveau 2 ("grand froid") est activé lorsque les températures ressenties sont négatives en journée et se situent entre -5 et -10 degrés la nuit. Enfin, le niveau 3 ("froid extrême") est réservé aux températures chutant en dessous des -10 degrés la nuit. Un seuil qui reste exceptionnel.

Quelles sont les conséquences ?

Dès le premier niveau, des places dans des centres d'hébergement d'urgence sont mises à disposition des personnes en manque de ressource et pour les sans-abri. Les maraudes (camionnettes avec chauffeur, infirmier, travailleur social) et les associations, comme la Croix-Rouge, sont plus présentes. Enfin, le Samu social renforce ses effectifs au 115, le numéro à appeler en cas d'urgence.



Lundi 5 février, le déclenchement du plan Grand Froid dans les 22 départements a permis l'ouverture d'un millier de places d'hébergement d'urgence, en plus des 13.000 déjà en place pour l'hiver. 649 places supplémentaires sont disponibles en Île-de-France, dont 238 à Paris, et 409 dans les 14 autres départements concernés, indique le ministère dans un communiqué.

Vos photos de neige

