Entre Rambouillet et Montfort-l'Amaury (Yvelines)

publié le 05/02/2018 à 20:21

L'hiver signe son grand retour en France. La vigilance orange "neige-verglas" de Météo France ne cesse de s'étendre ce lundi 5 février. Après avoir placé 23 départements en vigilance orange dimanche 4 février, 43 départements sont désormais concernés par cette alerte météorologique.



Les premiers flocons sont tombés à Paris en fin de matinée ce lundi. Une fine couche de neige qui devrait s'épaissir avec de nouveaux flocons attendus en fin de journée et en deuxième partie de nuit de lundi à mardi. On attend jusqu'à cinq centimètres de neige dans les rues de Paris. D'ici mercredi, c'est une large partie du territoire qui devrait être concernée par les chutes de neige. Un retour en force de l'hiver après un mois de janvier très doux. Selon Météo France, la Tourraine ainsi que la Vendée seront particulièrement concernées.

Pour faire face à cette forte baisse des températures, différentes régions ont d'ailleurs déclenché leur plan Grand Froid pour aider les personnes les plus vulnérables. À partir de ce lundi, la région Ile-de-France se mobilise pour offrir 687 places d'hébergement d'urgence aux SDF en plus des près de 3 650 prévues par le plan Hiver depuis le 1er novembre.

Météo France recommande aux usagers d'être très prudents pour les déplacements, et de différer ces trajets s'ils ne sont pas indispensables, pour les départements concernés par la neige et le verglas.



