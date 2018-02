publié le 06/02/2018 à 22:38

Plus de 700 kilomètres de bouchons autour de Paris, Tour Eiffel fermée, TGV ralentis, transports en commun et scolaires perturbés... La neige affecte depuis mardi 6 février au soir la moitié nord de la France, où des températures glaciales ont conduit 22 départements à activer leur plan "grand froid". Ce premier épisode neigeux remarquable de la saison, après un mois de janvier exceptionnellement doux, provoque aussi des perturbations dans les trains et sur les routes.



Les conditions de circulation sont très mauvaises à cause de la neige qui tombe massivement et en continu en Île-de-France. "Avoir de 10 à 20 centimètres de neige à cette période de l'année c'est tout à fait possible, ce qui est impressionnant c'est que le système s'est bloqué sur les mêmes régions depuis quasiment 24 heures. On a un axe qui part de la Vallée-de-la-la Loire qui traverse l'Île-de-France et rejoint la région Champagne-Ardenne", précise Louis Bodin.

Fin de l'épisode neigeux en début d'après-midi

Le prévisionniste-météorologue explique que "cet axe-là n'a pas bougé car il y a de l'air froid qui arrive par le Nord-Pas-de-Calais alors qu'on a en opposition des précipitations qui remontent du sud sous forme de pluie et qui petit à petit rencontrent le froid et sont transformées en neige. Aucune des deux masses d'air ne veut céder".

Sur la même zone, il neigera toute la nuit et des averses de neige continueront demain matin. "On s'attendait à un tel épisode puisque Météo France avait annoncé entre, 10 à 20 centimètres, voire 25 centimètres, depuis 24 heures sur cet axe", conclut Louis Bodin. Les chutes de neige seront donc continues toute la nuit avec des fortes intensités. Il faudra attendre l'après-midi pour qu'enfin les précipitations cessent et se décalent un peu vers le sud.