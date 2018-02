Record de bouchons en Île-de-France à cause de la neige

publié le 06/02/2018 à 20:23

Le froid est désormais très présent sur la France, et la neige tombe copieusement dans de nombreuses régions de l'Hexagone. 27 départements sont toujours placés en vigilance orange neige et verglas, ce mardi 6 février en début de soirée, par l'institut météorologique Météo France.



En région parisienne, les embouteillages ont atteint des records en début de soirée. Jusqu'à 710 kilomètres de bouchons ont été constatés, du jamais-vu. Sur le périphérique parisien mais aussi sur la route nationale 118, entre autres, à hauteur de Vélizy (Yvelines), la circulation est extrêmement dense. Dans la capitale, l'accès à certains lieux publics comme la Tour Eiffel a été prohibé. Dans Paris intra-muros comme en banlieue parisienne, plus aucun bus n'est en circulation. Des personnes ont même dû abandonner leur véhicule, faute de pouvoir progresser avec.

Vous êtes "naufragé" de la route, bloqués dans les transports en commun ou vous ne pouvez pas rentrer chez vous à cause de la neige ? N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. Vous pouvez réagir en commentant cet article, ou en écrivant à temoins@rtl.fr.